На развитие информационно-аналитической системы АПК Башкирии направят до 21 млн рублей

ГКУ «Информационные технологии» Башкирии на аукционе 13 июня выберет исполнителя работ по развитию государственной информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 21 млн руб.

Система предназначена для автоматизации процесса учета показателей деятельности агропромышленного комплекса Башкирии, создания единого информационного пространства между органами госвласти и местного самоуправления с сельскохозпроизводителями.

Система включает пять модулей, которые необходимо модернизировать до 20 ноября. Так, модернизация модуля «Заявки» позволит отладить алгоритм принятия заявок на субсидии и сократить время на их обработку. Модернизация модуля «Цифровой профиль СХТП» повысит функциональность системы для эффективной работы в личном кабинете фермера, а «Земельный паспорт» — позволит увеличить ввод в оборот неиспользуемой пашни в 2024 году, поднимет общий уровень урожайности республики, умножит посевную площадь хозяйств. Разработка модуля «Похозяйственной книги» сформирует единую базу по земельному фонду, сельскохозяйственной технике, поголовью скота, сосредоточенного в ЛПХ для определения потенциала развития территорий. Модуль «Профориентация» должен повысить популярность аграрных профессий, привести к росту занятости выпускников сельскохозяйственных учебных заведений и снизить дефицит кадров на предприятиях АПК.

Майя Иванова

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