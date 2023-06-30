Клиенты Сбера в Самарской области стали в три раза чаще брать образовательные кредиты

Клиенты Сбера в Самарской области стали в три раза чаще брать кредиты на образовательные нужды, что превышает средний показатель по Поволжью. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В январе-мае общая сумма выданных средств в области превысила 41,6 млн руб. При этом портфель образовательных кредитов в поволжских регионах по состоянию на май 2023 года составляет 750 млн руб.

По данным Сбера, на сегодняшний день более 100 тыс. жителей России учатся в высших и средних профессиональных учебных заведениях с кредитной поддержкой этого банка.

Андрей Сазонов