В Челябинске директор парка получил предостережение из-за колеса обозрения

Прокуратура Центрального района Челябинска завершила проверку по инциденту в парке имени Ю. А. Гагарина, где на колесе обозрения застряли люди. Директор муниципального учреждения культуры Жазит Нургазинов получил предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов, сообщает прокуратура Челябинской области.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона. В результате по вине оператора-посадчика произошла внештатная ситуация – пустая кабина перевернулась, и колесо экстренно остановили. Руководству парка также внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 24 июня. В момент остановки аттракциона «Колесо обозрения» в кабинках на высоте находились 13 человек, в том числе четверо детей. Их эвакуировали сотрудники МЧС с помощью автолестницы.

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