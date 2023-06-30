В закладку яблоневого сада в Предгорном округе Ставрополья инвестор вложит 280 млн рублей

К 2028 году на территории Предгороного округа Ставропольского края будет создан интенсивный яблоневый сад на площади 80,3 га. Инвестиции в проект составят 280 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Денис Полюбин.

По его словам, сад будет создаваться поэтапно. К 2033 году валовый ежегодный сбор здесь составит 4,5 тыс.т фруктов. Будет создано 250 новых рабочих мест.

«РБК Кавказ» уточняет, что инвестором выступила компания ООО «Сады Предгорья». Земельный участок для реализации проекта компания получила без торгов в рамках программы поддержки социально значимых инвестпроектов.

Анастасия Назарова