Сотрудника Кинельской дистанции пути признали виновным в гибели рабочего

Кинельским районным судом Самарской области вынесен приговор замначальника Кинельской дистанции пути (РЖД). Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В июне 2021 года заместитель начальника Кинельской дистанции пути привлек работника к проведению работ по измерению геометрии пути на участке железнодорожных путей с ограниченной видимостью, при этом безопасность труда не обеспечил, в результате чего произошло травмирование работника электропоездом»,— говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил замначальника наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с лишением права на 1 год заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием железнодорожного полотна и осуществлением железнодорожных перевозок.

Приговор не вступил в законную силу.

Сабрина Самедова