Суд в Петербурге запретил сайты, где продавали «Майн Кампф»

Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ссылки, которые ведут на четыре сайта, где можно было купить признанную в России экстремистской книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города сегодня, 30 июня.

Соответствующий административный иск подал прокурор Ломоносовского района Ленинградской области в защиту неопределенного круга лиц. «Прокурор указал, что в ходе проверки произведен осмотр четырех сайтов, на которых в свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация о продаже материалов, признанных в РФ экстремистскими, а именно книги Гитлера “Mein Kampf”»,— говорится в релизе.

Напомним, что в 2010 году произведение, написанное лидером нацистской Германии во время тюремного заключения, было признано экстремистским материалом решением Кировского районного суда Уфы и внесено в федеральный список экстремистских материалов.

Андрей Кучеров

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