В зоне особой экономики

На Южном Урале планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая позволит инвесторам приобрести помощь в реализации своих проектов за счет налоговых льгот и субсидий. Региональные власти уже ищут для нее площадку и пул будущих инвесторов. Одни эксперты считают, что ОЭЗ позволит улучшить связь региона с международным рынком и наладит импортозамещение, другие отмечают, что все зависит от того, как идею реализуют на практике.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создать ОЭЗ в Челябинской области поручил губернатор Алексей Текслер во время обращения к заксобранию

Фото: Олег Кормильцев Создать ОЭЗ в Челябинской области поручил губернатор Алексей Текслер во время обращения к заксобранию

Фото: Олег Кормильцев

В мае губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ежегодном обращении к законодательному собранию поручил экономическому блоку правительства проработать вопрос создания особой экономической зоны «с соответствующим преференциальным режимом работы». Глава региона указал на необходимость более активно работать с инвесторами для привлечения их на Южный Урал.

ОЭЗ - территория, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. На сегодняшний день по данным Министерства экономического развития РФ, в стране функционирует 50 ОЭЗ, а общий объем инвестиций в них составил больше 1,78 трлн. рублей.

Предложение создать собственную ОЭЗ в регионе поступало еще в 2014 году. Тогда глава Агентства Инвестиционного развития Челябинской области Олег Пермяков сообщил «Деловому кварталу», что еще рано говорить о создании ОЭЗ. Данный проект будет предложен Законодательному собранию, после чего необходимо ожидать согласования со стороны администрации города и правительства РФ.

В июне заместитель губернатора региона Иван Куцевляк на сессии «Презентация инвестиционного потенциала Челябинской области» Петербургского международного экономического форума сообщил, что планируемая ОЭЗ будет частично функционировать на территории транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Он расположен по направлению в Казахстан, что позволит «сочетать выгоду нашего географического положения, возможности уже созданной транспортной логистической инфраструктуры с налоговыми преференциями», отметил замгубернатора. Также на сессии сообщалось, что в ОЭЗ планируется развивать проекты по улучшению складской и производственной инфраструктуры, строительству бизнес-центра и проведению железнодорожных путей к производственным складам и цехам.

ТЛК «Южноуральский» занимает территорию с общей площадью в 180 гектаров. На ней расположено шесть железнодорожных путей, контейнерный терминал для обработки и хранения грузов площадью 17 га, складские помещения класса «А» площадью 82 тыс. кв. метров, мезонины для товарно-штучных грузов.

На прошлой неделе на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Иван Куцевляк сообщил, что экономический блок формирует пул инвесторов для включения в заявку на создание ОЭЗ.

Председатель комитета по промышленности регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов считает, что место для ОЭЗ должно обладать железнодорожным узлом, сетью транспортных развязок на границе с другой страной. Это обеспечит доступность и связанность региона с региональными и международными рынками, отмечает эксперт. Рядом с ОЭЗ должны располагаться различные элементы необходимой инфраструктуры: офисные здания, склады, логистические центры, транспорт. Не менее важным является наличие в регионе учебных заведений и лабораторий для научных и технологических инноваций.

По мнению Павла Золотова, до сих пор особой экономической зоны не было в Челябинской области во двум причинам. «Во-первых, Россия относительно недавно начала использовать ОЭЗ в качестве инструмента экономического развития. Первые такие зоны были созданы только в 2005 году. Во-вторых, создавать что-то высокотехнологичное и затратное на старте возможно лишь при соответствующих заказах от местных крупных покупателей. Но на тот момент у нас был небывалый поток готовых решений из рубежа. Сейчас эта проблема обнажилась настолько, что на нее уже нельзя не обращать внимания»,- говорит Павел Золотов

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что ОЭЗ привлекает инвесторов, заинтересованных в организации новых предприятий, своими таможенными и налоговыми льготами. «Для Челябинской области выгода от создания особой экономической зоны заключается в организации новых производств и рабочих мест, увеличении налоговых поступлений, которые “отобьют” предоставляемые льготы и преференции. Инвесторы же могут создавать в ней любые предприятия, предусмотренные действующим законодательством. Однако с точки зрения особенностей промышленности Челябинской области и тенденций развития экономики России будет неплохо, если в ОЭЗ наладится выпуск различных комплектующих для нужд отечественной индустрии. Благодаря этому получится укрепить технологический суверенитет страны и снизить ее зависимость от импорта запасных частей», - считает эксперт.

Экономист и член Общественной палаты Челябинской области Сергей Гордеев считает, что перспективы создания в Челябинской области особой экономической зоны сложно прогнозировать, учитывая специфику экономики региона. «У нас по сути все решается 25-50 крупными предприятиями. На данный момент стоят вопросы о смене номенклатуры, запуске новой продукции и адаптации технологий. В таком случае направление будущей ОЭЗ может быть полезным. Здесь все решает не само качество идеи, а качество реализации», - утверждает Сергей Гордеев.

Ольга Воробьева