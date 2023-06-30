Azur Air намерена запустить перелеты из Нижнего Новгорода в Занзибар

Авиакомпания Azur Air готовится запустить прямые рейсы в Занзибар (Танзания) из 11 регионов России, в том числе из Нижнего Новгорода. Перелеты будут запланированы в зимнем расписании, сообщил журналистам представитель перевозчика.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Azur Air готова к запуску рейсов на Занзибар, достигнуты предварительные договоренности относительно наземного обеспечения таких рейсов. Компания проинформировала потенциальных заказчиков о готовности к запуску и ожидает решения туроператоров»,— сказал представитель компании (цитата по ТАСС).
Сейчас прямого авиасообщения между Россией и Танзанией нет.