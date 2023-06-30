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55-летнего жителя Воткинска задержали за ограбление первоклассницы

В Удмуртии задержали 55-летнего неработающего жителя Воткинска, которого подозревают в ограблении первоклассницы. Сообщение о преступлении поступило от матери девочки, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что 8-летняя девочка шла в магазин за подарком для сестры, когда к ней подошел незнакомый мужчина и попросил 40 руб. Ребенок открыла кошелек, в котором мужчина увидел купюры и выхватил 1,2 тыс. руб. Первоклассница побежала за незнакомцем и попросила вернуть деньги, однако тот отдал ей лишь 200 руб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту грабежа (ст. 161 УК РФ). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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