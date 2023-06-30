«Челбаскет» и БК «Металлург» договорились о создании фарм-клуба

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» намерен создать фарм-клуб на базе магнитогорского БК «Металлург». Соответствующе соглашение подписали директора Ольга Олейникова и Максим Корноухов, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

По словам госпожи Олейниковой, создание фарм-клуба на базе «Металлурга» – это «хороший рывок вперед» для «Челбаскета». «У нас в планах сохранить молодых ребят в областной системе баскетбола и нарастить игровую практику, — сказала гендиректор челябинского клуба.

Максим Корнаухов считает, что такое сотрудничество исключит борьбу между городами, будет полезным и выгодным для достижения целей, которые ставит руководство области и Федерации баскетбола.

В следующем сезоне «Челбаскет» дебютирует в Суперлиге, а «Металлург» продолжит в Высшей лиге.

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