В Рыбинске передано в суд дело об убийстве в школе

38-летнего жителя Рыбинска будут судить за убийство двух человек, покушение и угрозу убийством, а также кражу. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

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Фото: СУ СКР по Ярославской области Место преступления

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Само преступление было совершено 2 ноября 2022 года. Мужчина пришел в школу №42 к бывшей сожительнице. От словесного конфликта он перешел к действиям и нанес женщине множество ударов ножом, от которых та скончалась. Потом убийца ударил ножом и вторую женщину. Как позже установят следователи, здоровью второй пострадавшей был причинен тяжкий вред, но она осталась жива.

Как выяснилось в ходе следствия, которое велось областным управлением СКР, убийство в школе было не единственным.

«Несколькими днями ранее во время совместного распития спиртного он убил соседа по лестничной клетке, забрал его банковскую карту и совершил по ней ряд покупок в магазинах Рыбинска на сумму более 7 тыс. руб.»,— рассказали в прокуратуре.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, в ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в Ярославский областной суд.

Андрей Иванов