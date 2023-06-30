В Тихорецке пятеро мужчин получили сроки за похищение человека

Тихорецкий райсуд Краснодарского края признал пятерых местных жителей виновными в похищении человека и причинении ему смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Участники преступления получили сроки наказания от 4,5 до 10 лет в колониях строго и особого режима.

Расследование дела вело следственное управление СКР по краю. По данным суда, в ночь с 8 на 9 ноября 2019 года Сергей Назаров, Эрик Аванесян, Андрей Бражников, Денис Прошунин и Александр Радышевский подъехали к дому своего знакомого и силой усадили его в автомобиль. Злоумышленники отвезли мужчину в пустующее здание и стали избивать, требуя передать им наркотики, которые, по их мнению, находились у похищенного. Затем похитители привезли мужчину на берег реки, где он смог убежать от них, прыгнув в воду. Обнаружить сбежавшего мужчину злоумышленники не смогли, но спустя какое-то время похищенный скончался от переохлаждения и утопления, так как ему пришлось долго находиться в воде. Приговор в отношении похитителей не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар