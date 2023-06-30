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Пять жителей Тихорецка получили до 10 лет колонии за похищение человека

Тихорецкий районный суд назначил пятерым жителям Тихорецка до 10 лет колонии каждому за похищение человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В ночь с 8 на 9 ноября 2019 года, предварительно договорившись, Сергей Назаров, Эрик Аванесян, Андрей Бражников, Денис Прошунин и Александр Радышевский прибыли к дому своего знакомого, у которого, по их мнению, были наркотики. Они применили к нему физическую силу, вывели на улицу, усадили в машину и, удерживая силой на заднем сиденье, привезли к его второму дому. Там они вскрыли замок монтировкой, переместили похищенного в дом и продолжили избивать.

Когда они не нашли у мужчины наркотики, они снова усадили его в машину и вывезли на берег реки. Воспользовавшись моментом, мужчина прыгнул в воду и спрятался в зарослях камышей. Преступники начали обыскивать берег и угрожать мужчине, но спустя время они прекратили поиски. Из-за того что похищенный долгое время находился в воде, наступило его утопление.

Суд признал преступников виновными по п.п. «а, в» ч.2 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 109 УК РФ. В зависимости от выполняемой роли двум из них назначили по 10 лет лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Еще двум — по 9,5 лет колонии особого режима, пятому — 4,5 года колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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