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Экспорт донских промпредприятий по итогу 2023 года составит $3,7 млрд

В текущем году власти Ростовской области планируют увеличить экспорт продукции промышленных предприятий региона до $3,7 млрд. Об этом в ходе заседания экспортного совета при губернаторе сообщил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

По его словам, в прошлом году Ростовская область превысила целевой показатель по программе развития экспорта.

«В этом году у нас стоит цифра $3,7 млрд. Мы прогнозируем, что этот показатель будет выполнен, мы видим, что продолжаются поставки по экспортным договорам, включаются новые, выстроены новые транспортно-логистические цепочки»,– сообщил господин Тимченко.

Приоритетными направлениями донского промышленного экспорта сегодня являются страны Азии и Ближнего Востока, Беларусь, Африка.

В то же время, региональная поддержка компаний-экспортеров в текущем году составит более 500 млн руб.

Анастасия Назарова

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