Мужчины стали чаще обращаться за помощью к работодателю

Работники из числа мужчин все чаще принимают участие в программах поддержки сотрудников (ППС), рассказала директор по развитию бизнеса ООО «Корпоративное здоровье» Ольга Мельникова на конференции «Летний HR-форум», организованной ИД «Коммерсантъ».

По ее данным, если в 2018 году среди сотрудников, обратившихся за помощью к работодателю, было 82% женщин и лишь 18% мужчин, то в 2022-м гендерное соотношение составило уже 73% и 27% соответственно. Статистика основана на данных компаний—клиентов «Корпоративного здоровья» и охватывает более 300 тыс. человек.

«Когда говорят, что мужчины практически не пользуются ППС,— это не так: потихонечку уровень растет. В прошлом году был всплеск, особенно в сентябре (на фоне частичной мобилизации.— "Ъ"). В текущем году соотношение приближается к 30%, то есть мужчины продолжают обращаться за помощью»,— сказала госпожа Мельникова.

Традиционно активнее всего в ППС участвуют работники в возрасте 30–39 лет (46%), но при этом растет число обращений от более молодых (20–29 лет — 27%) и более возрастных (40–49 лет — 19%) сотрудников. Самые частые проблемы, с которыми приходят к работодателю, носят психологический характер — 56%. При этом за последнее время значительно вырос запрос на финансовую помощь: если в 2019 году в общей структуре обращений их было только 1,9%, то в 2022-м — уже 8%. «Многие люди потеряли работу, многим стало сложно управлять семейным бюджетом, поэтому с каждым годом этот интерес возрастает»,— объяснила Ольга Мельникова.

В структуре психологических запросов почти половину занимают личные проблемы сотрудников (46%), на рабочие сложности жалуются 18%. Среди последних превалируют выгорание (26,3%), стресс (16,1%), а также проблемы с обретением баланса между работой и личной жизнью (13%).