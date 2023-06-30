IT-компания "НЦИ" взыскала с учреждения в Крыму 186 млн рублей за разработку мединформсистемы

IT-компания ООО «Национальный центр информатизации» из Татарстана взыскала с ГБУ «Крымский медицинский информационно–аналитический центр» 186,8 млн рублей за работы по модернизации и развитию региональной медицинской информационной системы, выполненные в рамках госконтракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, госконтракт на эти работы был заключен в августе 2020 года, он должен был быть исполнен до конца декабря, однако работы затянулись до весны 2021 года. В этот период подрядчику пришлось дорабатывать продукт.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Национальный центр информатизации» учреждено в г. Иннополис (республика Татарстан) в 2014 году, владельцем является ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), которое, по сведениям ростеховского холдинга «Росэлектроника», является его управляющей компанией.

Исполнение контракта сопровождалось попыткой заказчика выйти из сделки в одностороннем порядке (соответствующее решение суд впоследствии признал недействительным), а также попыткой учреждения добиться внесения IT-компании в реестр недобросовестных поставщиков через ФАС (антимонопольный орган отказал в этом).

Поводом к иску стал отказ заказчика подписывать акты выполненных работ. Рассмотрев требования исполнителя, суд удовлетворил их, и взыскал с ГБУ стоимость работ по госконтракту в полном объеме.

По просьбе «Ъ-Кубань» судебный акт изучил эксперт в области государственных закупок юрист Станислав Сыс. По его мнению, компания-исполнитель в данном случае грамотно использовала закон, заказчик же, напротив, хотя у него была возможность привлечь исполнителя к ответственности за некачественное оказание услуги в связи нарушениями условий контракта по срокам и по качеству продукта, упустил ее.

«В составе приложений контракта отсутствует документация регламентирующая порядок приёмки оказанной услуги приёмочной комиссией заказчика, которую тот обязан сформировать, также заказчик мог привлечь для приемки стороннюю организацию. Но он пренебрег этими нормами закона и решил сразу применить пункт контракта об одностороннем отказе от его исполнения. Однако исполнитель, правильно оценив ситуацию, вовремя обратился в суд за защитой своих прав. Данное обстоятельство не вразумило заказчика, и он снова продолжил игнорировать нормы, вступив в переписку с исполнителем вместо того, чтобы привлечь стороннюю организацию для экспертизы оказанной услуги, обосновать оказание ее с ненадлежащим качеством, привлечь исполнителя к ответственности и расторгнуть с ним контракт», - поясняет господин Сыс.

В итоге заказчик не добился результата, а исполнитель смог избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

«Закон надо знать и уметь вовремя применить. Конечно, обидно, что он работает одинаково и для недобросовестных, и для добросовестных исполнителей. Часто вопрос лишь в том, кто первый успеет зафиксировать нарушение по букве закона», - добавляет эксперт.

Михаил Волкодав

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