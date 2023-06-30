Саратовских наркополицейских обвинили в избиении задержанного

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий с применением оружия и насилия (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) четверым сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в феврале 2023 года полицейские, «находясь при исполнении своих должностных обязанностей» применили «физическое насилие с использованием оружия к задержанному по подозрению к незаконному обороту наркотических средств, причинив ему телесные повреждения и физическую боль».

Отмечается, что противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД РФ по Саратовской области.

Суд по ходатайство следствия заключил обвиняемых под стражу.

Никита Маркелов