В Уфе мужчина получил срок за выдуманную историю о своем похищении

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 51-летнему работнику станции шиномонтажа Шавкатбеку Жумаеву. Он признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как было установлено в суде, в мае текущего года подсудимый не выходил на работу в течение трех дней и злоупотреблял алкоголем в гостях у знакомых. Испугавшись увольнения, он написал заявление в полицию о похищении неизвестными, которые якобы связали его и удерживали в гараже, требуя 3 млн руб. Похитители, по словам Шавкатбекау Жумаева, кололи ему в десны неизвестное вещество и чем-то поили, чтобы он спал.

В результате доследственной проверки показания не подтвердились.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова

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