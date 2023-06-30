В Большечерниговском районе Самарской области земельные торги провели с нарушениями

Самарское УФАС России признало в действиях МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Большечерниговского района Самарской области» нарушение требований закона, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«Поступила жалоба гражданина на действия МКУ при проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Изучив материалы жалобы, сотрудники Управления установили ряд нарушений»,— говорится в сообщении.

В частности, итоговые протоколы не содержат сведений о предмете аукциона, в том числе о местоположении и площади земельного участка; протоколы рассмотрения заявок на участие не содержат информации о датах подачи заявок участниками аукциона, а также информации о внесенных ими задатках; срок аренды в извещениях отличается от срока аренды в проектах договоров.

Материалы переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Сабрина Самедова