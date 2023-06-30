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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье суд признал виновным в мошенничестве помощника пастора-евангелиста

В Промышленном районом суде вынесен приговор помощнику пастора церкви «Христианская миссия», входящей в Российский объединенный союз христиан веры евангельской, Евгению Шину. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Как установило следствие и суд, с 2017 по 2021 год Евгений Шин, у которого были доверительные отношение с прихожанами, «сообщал им заведомо ложные сведения об осуществлении им высокодоходной предпринимательской деятельности». И под свои «бизнес-проекты» он получал от поверивших ему людей денежные займы «с условием их возврата с частью прибыли». В результате 22 потерпевших передали ему более 55 млн руб.

При этом, по мнению следствия, на самом деле пастор «не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства» и не собирался этого делать. После возбуждения уголовного дела он попытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось в Москве, и в сентябре 2022 года дело было передано в суд.

Как сообщили в Промышленном районном суде Ставрополя, где проходил процесс по делу Евгения Шина, все 22 эпизода были квалифицированы судом «как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Согласно приговору, Евгения Шина признали виновным. Свою вину помощник пастора тоже признавал, но «частично». В качестве наказания ему назначено шесть лет в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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