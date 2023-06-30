В поликлиниках Краснодарского края не планируют открывать кабинеты сексологов с 1 июля

Открывать кабинеты сексологов в поликлиниках Краснодарского края пока не планируют, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минздрава РФ сообщала, что с 1 июля в государственных поликлиниках появятся детские психиатры и сексологи.

«Пока такой информации нет»,— заявили в минздраве Кубани.

В СМИ со ссылкой на ведомственный документ утверждалось, что государственные врачи-сексологи должны помогать выявить и вылечить сексуальные расстройства и девиации, в том числе и у семейных пар, чтобы достичь сексуальной гармонии, проконсультировать родителей по вопросам правильного сексуального воспитания детей. Также такой специалист должен помочь, если человек хочет избавиться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, а также гомосексуализма и пр.

Информацию о том, что во многих российских поликлиниках и психдиспансерах с 1 июля откроются кабинеты сексологов, СМИ также подтвердил психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

Наталья Решетняк

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