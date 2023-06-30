Игрок ФК «Сочи» Александр Коваленко перешел в «Зенит» до 2028 года

Футбольные клубы «Сочи» и «Зенит» достигли договоренности о переходе центрального полузащитника Александра Коваленко. Соглашение между ним и питерским ФК рассчитано до 2028 года, сообщает пресс-служба команды.

«Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе»,— отметил Александр Коваленко.

20-летний футболист начинал играть в московском «Чертаново», где выступал за молодежную, вторую и основную команды. В начале 2022 года он перешел в «Крылья Советов», в составе которых дебютировал в РПЛ, сыграв против тульского «Арсенала». Через полгода Александр Коваленко заключил соглашение с «Сочи», но продолжил выступать за самарскую команду на правах аренды. Осенью 2022 года его впервые вызвали в сборную России.

Татьяна Ручкина

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