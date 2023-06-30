Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение бывшим топ-менеджерам «Госстроя»

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному дела о хищении 2,4 млрд руб. при долевом строительстве жилья. Перед судом предстанут руководитель группы компаний «Госстрой», экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков, генеральный директор ООО «Башнафтатранс» Игорь Тюрин и финансовый директор компаний Павел Степанов. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Уфы.

По версии следствия, в 2013-2021 годах топ-менеджеры под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Свои обязательства фигуранты уголовного дела не выполнили, в результате их действий 1134 гражданам и юридическим лицам был причинен ущерб на общую сумму около 2,4 млрд руб., сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В следственном управлении по Башкирии сообщили, что мошенничество было совершено при строительстве четырех домов ЖК «Московский». Работы вели компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща», ЖСК «Московский. Литер 3», ЖСК «Гафурийский» и ЖСК «Зеленая роща» через управляющую компанию «Госстрой-менеджмент». В настоящее время строительство не завершено, степень готовности объектов варьируется от 18% до 54%, компании-застройщики признаны банкротами.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. В настоящее время в обеспечительных целях на имущество Кирилла Бадикова и его близких родственников наложен арест, речь идет о свыше 120 земельных участков в Уфе и Уфимском районе, нежилых помещениях и автомобиле общей стоимостью свыше 2 млрд руб. Права дольщиков частично восстановлены — Фонд развития территорий выплатил компенсации около 800 пострадавшим.

Наталья Балыкова

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