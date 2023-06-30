На Ямале участникам СВО, получившим госнаграды, будут бесплатно выдавать земельные участки

Участникам специальной военной операции (СВО) из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получившим ордена или звание Героя России, с 1 сентября начнут бесплатно предоставлять земельные участки для строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

От 500 кв. м. до 0,2 га земли получат военные, награжденные орденами РФ за заслуги в ходе участия в СВО, а также члены семей погибших. До 0,3 га предоставят участникам спецоперации, удостоенным звания Героя России и членам семей погибших. До 0,4 га земли будут положены военнослужащим, которых получили звание Героя России.

Взамен участка можно получить выплату для покупки дома или земли на Ямале в размере 1 млн руб.

Предоставлять участки будут в границах населенного пункта, в котором боец зарегистрирован по месту жительства или же по месту пребывания на территории региона на день завершения своего участия в спецоперации.

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