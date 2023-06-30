«Бар сосредоточился на тематике джинов»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о центральной составляющей бара на Солянке — джине Gintl, в том числе о секрете его успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ginstitute Фото: Ginstitute

Новый бар на Солянке Ginstitute появился на месте закрывшегося Zindan и сосредоточился на тематике джинов. Главным героем проекта оказался премиальный российский джин Gintl, который неожиданно даже для его создателя — энтузиаста-экспериментатора Владимира Колганова — был признан одним из лучших в мире на конкурсе The Spirits Business в Лондоне в 2021 году.

Секрет успеха в вакуумной перегонке и многосоставном авторском рецепте, в который помимо пяти классических ингредиентов — можжевельника, дягиля, кориандра, солодки и цитруса — входят еще и клюква, брусника, малина, зеленый кардамон, листья лайма, грейпфрут и чайные листья саган-дайля. Пробовать дипломированный отечественный джин можно в чистом виде либо в миксах от шеф-бармена Никиты Ганькина. В карте есть классические коктейли на джине и авторские твисты на них.

За кухню в Ginstitute отвечает шеф-повар из Петербурга Николай Кацемба, успевший поработать в Москве у Андрея Шмакова в ресторане Savva. В качестве фудпейринга он предлагает легкую комфортную еду с элементами чернения и ферментации, достаточно яркую и энергичную, чтобы не потеряться на фоне джина и коктейлей на его основе.

На закуску рекомендуется тартар из говядины с вяленым желтком, черемшой и гарумом. Из горячего стоит обратить внимание на осьминога с картофельными ньокки и лосося с соусом из квашеного огурца. Самым большим гастрономическим откровением меню оказался десерт из личи с желе из рислинга, ореховыми козинаками и стружкой из фуа-гра.