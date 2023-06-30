Суд над директором ЧОПа по делу о стрельбе в школе №88 в Ижевске начнется в июле

Уголовное дело в отношении экс-директора частной охранной организации «Щит» Алексея Злобина поступило в Октябрьский районный суд в столице Удмуртии. Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего в школе №88 погибли дети (ч. 3 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

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В частности, по версии следствия, Алексей Злобин в качестве руководителя охранной организации не обеспечил надлежащим образом охрану средней общеобразовательной школы №88, где в сентябре 2022 года произошло вооруженное нападение. В результате этого погибли 17 человек.

Судебное заседание состоится 6 июля. В отношении подсудимого продолжает действовать мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, директора охранного предприятия задержали 28 сентября 2022 года. По данным источника, близкого к руководству предприятия, Алексея Злобина вызвали в следственный комитет в день трагедии. Председатель СКР Александр Бастрыкин во время визита в Ижевск поручил дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся.

Подробнее об этом читайте в материале «"Щиту" потребовалась защита».