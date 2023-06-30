Аграрии Ставрополья собрали первый миллион тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края собрали 1 млн т зерна, обработав 332,3 тыс. га полей – 14,9% от плана. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Ставрополья.

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Согласно данным властей, лидерами по урожайности стали Кочубеевский округ – 68,4 ц/га, Красногвардейский – 66 ц/га и Изобильненский – 63,4 ц/га. Средняя урожайность по краю составляет 32,2 ц/га.

Также в регионе начата уборка рапса. Обработано уже 606 га, собрано 1,1 тыс. т при средней урожайности 18,9 ц/га.

Анастасия Назарова