В Кузбассе приостановлена работа оздоровительного лагеря после госпитализации детей

Работа детского оздоровительного лагеря «Магистраль» в Кемеровской области, откуда с подозрением на инфекционное заболевание были госпитализированы 12 детей, приостановлена. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), в ведении которой находится лагерь.

По данным пресс-службы, принимаются меры к возобновлению работы лагеря в штатном режиме. Большинство детей уже выписаны.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «В настоящее время следователи допрашивают работников оздоровительного учреждения и иных лиц, изъяты образцы продуктов питания и воды, назначаются необходимые экспертизы»,– рассказали в ведомстве.

В ЗСЖД сообщили, что перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев