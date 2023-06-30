Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чего лучше не делать с украшениями на отдыхе, а какие из них и вовсе не стоит брать с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Пляжный сезон только начался, а мне уже пишут расстроенные подруги. У одной обворовали снятый в Антибе дом и вынесли все украшения, другая потеряла в море пусету с бриллиантом. Поэтому самое время вспомнить, чего не стоит делать с украшениями на отдыхе. Во-первых, не берите много. Практика показывает: если у вас не запланированы каждый вечер светские рауты, лежать большей части ваших изделий в сейфе.

Кстати, о сейфе. Сейф в номере отеля так же надежен, как закрытый в нем на кодовый замок чемодан. Гостиница за его содержимое ответственности не несет. Так что, если сдали что-то серьезное на выход, отдавайте в сейф отеля через ресепшн. У вас примут ценности по списку и будут полностью за них отвечать.

Жемчуг прекрасно смотрится на море, но, пожалуйста, не надевайте его перед нанесением на кожу солнцезащитного крема, да и вообще — не стоит дорогие жемчужные украшения носить на ярком солнце на пляже. Плавать в открытой воде в украшениях — тоже риск, и не очень оправданный. Теряют их много и по самым разным причинам. Снимать на пляже перед заплывом — тоже так себе идея. Одна моя подруга так рассталась с кольцом Cartier, положив его в полотенце перед плаванием и забыв о нем.

И я прекрасно понимаю, что на пляже, особенно если вы в каком-нибудь светском Club 55 в Сен-Тропе, хочется нарядиться. Берите недорогие, но крупные и эффектные украшения. Можно даже бижутерию. Да и ее есть шанс потерять, но как минимум это будет не так обидно, как расстаться с каким-нибудь 3-каратным бриллиантом.