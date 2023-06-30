В Татарстане при взрыве резервуара погибли двое рабочих

В Татарстане на территории управления «Татнефти» «Елховнефть» погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения. Несчастный случай произошел «в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения», сообщило следственное управление СКР по Татарстану. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

По данным МЧС, сообщение о происшествие поступило в 10:21. К 11 часам горение было ликвидировано.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"