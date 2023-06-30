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Конкурс на строительство западного обхода села Толбазы приостановлен по жалобе

УФАС по Башкирии приостановило закупку Управления дорожного хозяйства республики на первый этап строительства западного обхода села Толбазы протяженностью 5,7 км, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цента контракта — 49,9 млн руб.

29 июня были подведены итоги конкурса. Победитель, признанный единственным участником закупки, предложил исполнить контракт за 436,42 млн руб. (дисконт составляет 3%). Второй участник был отклонен. Оба участника не названы в протоколе.

Заключение контракта приостановлено по жалобе ООО «Сиддхи». Заявитель считает, что заказчик нарушил закон «О контрактной системе», не установив требования о том, что участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, согласно указу президента России «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Компания просит приостановить размещение закупки, обязать заказчика привести ее в соответствие с требованиями закона.

Жалобу рассмотрят 3 июля.

ООО «Сиддхи» зарегистрировано в марте текущего года. Владельцем является Ольга Хохрякова. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Майя Иванова

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