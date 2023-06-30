МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 20 м/с в Свердловской области

В Свердловской области в субботу, 1 июля, местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в период непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки.

«Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции»,— предупредили в МЧС.

По данным уральского гидрометцентра, в регионе 1 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, град. Температура воздуха ночью составит 11°…16°, днем — 27°…32°. Ветер южный, юго-восточный.

Диана Сунагатуллина

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