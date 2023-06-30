В Кавказском районе в ДТП погибла водитель Brilliance

В Кавказском районе из-за столкновения легковушки и грузовика погибла водитель одной из них. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 29 июня около 13 часов в районе 138-го км автодороги «Краснодар — Кропоткин». По предварительным данным, 39-летняя жительница Татарстана была за рулем автомобиля Brilliance, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате женщина столкнулась с автомобилем «МАН» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии женщина скончалась до прибытия скорой медицинской помощи, ее пассажир — 42-летний мужчина — находится на амбулаторном лечении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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