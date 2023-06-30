ПСБ в Краснодарском крае рассказал о деловой активности предпринимателей

ПСБ стал участником дискуссии «Предпринимательство как драйвер: развитие МСП на Дону и Кубани в 2022–23 годы». В мероприятии приняли участие более 50 предпринимателей, а также представители власти, финансового сектора и организаций поддержки бизнеса.

Региональный директор ПСБ в Краснодарском крае Вадим Сальников поделился результатами исследования Индекса деловой активности RSBI, который в мае по России составил 53,7 пункта и удерживает уверенные позиции выше нейтральной зоны четвертый месяц подряд. Исследование ежемесячно проводят аналитики ПСБ и «Опоры России». Оно основывается на результатах опроса около 1800 предпринимателей по всей стране и дает возможность объективно оценить ожидания малого и среднего бизнеса в разрезе четырех основных компонент: «Продажи», «Кадры», «Кредиты», «Инвестиции».

«Индекс RSBI с начала года находится в зоне уверенного роста, что говорит о постепенном восстановлении экономики страны и благоприятных условиях для ведения предпринимательской деятельности. Полученные результаты дают основание рассчитывать на увеличение числа самозанятых, дальнейший рост микро- и малого бизнеса за счет поддержки фондов и доступности кредитования в целом»,— поделился Вадим Сальников.

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