Донские власти предупредили о начале прививочной кампании против гриппа в августе

Губернатор Василий Голубев распорядился направить из областного бюджета порядка 18 млн руб. на закупку дополнительных доз вакцин от гриппа. Как сообщает пресс-служба донского правительства, это позволит привить более 88 тыс. жителей Ростовской области.

Всего же ожидается охватить противогриппозной вакцинацией почти 60% жителей региона, а это около 2,4 млн человек.

Противогриппозная вакцина поставляется в регион за счет средств федерального и областного бюджетов.

Как отмечают власти, оптимальные (для формирования иммунитета к началу эпидсезона) сроки проведения иммунизации против гриппа в донском регионе – сентябрь-октябрь.

Сергей Иванов