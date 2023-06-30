На бывшего директора школы в Крыловском районе завели дело за присвоение денег

В Крыловском районе Краснодарского края была проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности МБОУ СОШ №2. По результатам проверки на бывшего директора школы завели уголовное дело за присвоение денежных средств, сообщила прокуратура района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как установили правоохранители, директором учебного заведения в период с 23 ноября 2018 года по 1 апреля 2022 года совершил хищение вверенного ему имущества: четырех камер видеонаблюдения, четырех жестких дисков, ноутбука, сплит-системы. Общая стоимость имущества составила более 220 тыс. руб.

Материалы проверки районная прокуратура направила в следственный орган. По результатам рассмотрения этих материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура Крыловского района поставила под контроль.

Андрей Пугачев