Чистая прибыль Nike за год снизилась на 16%

Выручка американской компании Nike за финансовый 2023 год, завершившийся в конце мая, выросла на 10%, до $51,2 млрд. Чистая прибыль в этот период снизилась на 16%, до $5,1 млрд. Такие данные Nike представила в отчетности, опубликованной в четверг, 29 июня.

В четвертом квартале выручка увеличилась на 5%, до $12,8 млрд, а чистая прибыль упала на 28%, до $1 млрд. Nike также сообщила о прогнозах: компания ожидает низкого однозначного роста выручки в процентах в первом квартале против 5,8%, ожидавшихся аналитиками, по данным Refinitiv.

Не слишком хорошие результаты компании отражают в числе прочего замедление продаж в США, что аналитики связывают с инфляционным давлением. Рост выручки там составил лишь 5% — это самый низкий уровень за год. При этом существенно выросли продажи в Китае — на 16% — после снижения в первые три квартала.

Еще одна сложность для компании состоит в том, что ее товарные запасы остаются на уровне выше обычного. Это связано с перебоями с цепочками поставок, из-за чего Nike, как и другие компании, наращивала запасы. «На наш взгляд, Nike попала в ловушку с точки зрения уровня запасов, которые она заказала; она могла слишком медленно отреагировать на более вялый уровень роста, связанный со сложностями потребительской экономики»,— считает управляющий директор аналитической компании GlobalData Нил Сондерс.

Акции Nike после публикации отчетности подешевели на 3,5%.

Яна Рождественская