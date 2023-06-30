СК возбудил уголовное дело по факту утопления 9-летнего мальчика на пруду в Удмуртии

В Удмуртии из-за гибели 9-летнего мальчика на пруду в селе Тыловай проводится расследование. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, тело мальчика обнаружили вечером 29 июня. Предварительной причиной смерти ребенка называют утопление в воде.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего в июне на водоемах республики погибло трое несовершеннолетних. Все случаи гибели связаны с отсутствием контроля со стороны взрослых, купанием в неустановленных местах, а также несоблюдением правил безопасности на воде.