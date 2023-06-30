Пара из Красноярского края пыталась провезти в Сочи 1 кг наркотиков

Приезжие из Красноярского края пытались провезти в Сочи около 1 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

32-летнего мужчину и 26-летнюю девушку остановили на посту ДПС. Под приборной панелью в районе подушки безопасности в салоне иномарки полицейские нашли два свертка с кристаллообразным веществом серо-белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотик. Пара купила его онлайн в Московской области и везла для сбыта в Сочи. В салоне машины также обнаружены весы и упаковочный материал.

В отношении мужчины и девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление; незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Им грозит до пожизненного лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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