Башкирия и Беларусь договорились воссоздать белорусскую популяцию пчел

АНО «Алтын Солок», заповедник «Беловежская пуща», Институт генетики и цитологии и Институт по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси договорились о совместном воссоздании белорусской популяции темной лесной пчелы, которая была утеряна после Великой Отечественной войны. Соглашение было подписано на X Форуме регионов России и Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Как отметил директор «Алтын Солок» Марат Хасанов, в план совместных действий входит поиск чистопородных диких пчел на территории белорусского заповедника, комплексный генетический анализ в лабораториях Башкирии и Беларуси. Специалисты «Алтын Солок» и башкирских бортевиков будут выезжать в заповедник для инструментального осеменения выявленных чистопородных пчел, обучения и мастер-классов.

Оплодотворенный материал вывезут в Башкирию для воспроизводства стартового поголовья на мощностях АНО. Затем из них на территории Беловежской пущи создадут племенное ядро, расселенное по бортям и колодам.

АНО «Алтын Солок» (Золотая борть) зарегистрировано в августе 2020 года. Компания занимается предоставлением консультаций в области сельского хозяйства. Сведений об учредителях нет. Выручка в 2023 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 222,7 млн руб.

Майя Иванова

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