Друзья VERRA создали уникальный арт-объект на Дягилевском фестивале

В Пермском крае продолжается юбилейный, XX Дягилевский фестиваль. Ежегодно это грандиозное культурное событие собирает лучших артистов и ценителей искусства со всего мира. На протяжении многих лет надежным партнером и другом фестиваля остается VERRA. Это не случайно – компания активно поддерживает развитие культуры и творчества в Прикамье.

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В этом году именитые гости и участники Дягилевского фестиваля с комфортом передвигаются по городу на элегантных и мощных внедорожниках Exeed VX. Кстати, эта модель признана победителем премии «Автомобиль года в России – 2022» в номинации «Новинка в премиальном сегменте». Авто отличают высокие технологии, безупречный дизайн, эксклюзивный комфорт и великолепная динамика.

Гости Дягилевского смогли познакомиться с брендом Exeed прямо на фестивале. В дни открытия вся линейка автомобилей Exeed VERRA была представлена на одной из главных площадок фестиваля – возле ДК им. Солдатова. Роскошный дизайн премиальных внедорожников и кроссоверов поддержали футуристичные «зеркальные» люди будущего, зарядившие гостей отличным настроением.

«Каждый год мы с трепетом ждем Дягилевский фестиваль – это очень вдохновляющий праздник искусства. С большой гордостью VERRA поддерживает это масштабное событие, а также знакомит гостей с лучшими автомобилями и предлагает участие в самых ярких активностях.

В этом году благодаря друзьям VERRA был создан ценный арт-объект. На одном из автомобилей Exeed гости фестиваля оставили свои теплые пожелания и добрые слова. Этот арт-объект, наполненный любовью и творчеством, сейчас разместился возле салона VERRA», – рассказывает генеральный директор компании Анна Бояршинова.

Отметим, что закрытие Дягилевского фестиваля состоится 2 июля. В этот вечер VERRA встретит гостей мероприятия на заводе Шпагина. В компании отмечают, что ближе познакомиться с линейкой бренда Exeed можно ежедневно в автосалоне на ул. Героев Хасана, 81.

ООО «Автосалон»