«Бизнес в новых реалиях. Как развивать и масштабировать»

В Краснодаре состоялась бизнес-конференция Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» на event-площадке «Сцена»

Ее участниками стали предприниматели, общественники, отраслевые эксперты, представители власти и банковской сферы.

Предпринимателей познакомили с инструментами, которые открывают возможности для масштабирования бизнеса и его развития.

Председатель Краевого отделения Даниэль Башмаков выступил одним из первых, осветив тему стратегии развития МСП.

«ОПОРА РОССИИ», как было отмечено на конференции, имеет множество экспертов, партнеров и наставников, а также, что особенно ценно, клиентов, которых могут привлечь предприниматели. Организация всячески помогает предпринимателям и дает им массу возможностей развивать свое дело за счет имеющегося у «ОПОРЫ РОССИИ» обширного инструментария.

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Главные задачи организации — помочь предпринимателям найти новые рынки сбыта, расти, развиваться и масштабироваться.

Организовали мероприятие исполнительная Дирекция, комитет по PR, рекламе и работе со СМИ и комитет по франчайзингу Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Конференцию посетили множество предпринимателей, перед которыми выступила председатель комитета по PR, рекламе и работе со СМИ Элеонора Глушкова. Она рассказала о преимуществах «Опоры России», в частности краевого отделения организации. Также Краснодарское краевое отделение затрагивало на конференции и тему импортозамещения. Бизнесменам рассказали, как строить бизнес с Ираном и Китаем, как вести внешнеэкономическую деятельность. Так, осветила тему о работе с Китаем председатель комитета по ВЭД ККО «Опора России» Екатерина Балашова. Вопрос о работе с Ираном осветила директор по развитию ККО «Опора России» Диана Привалова. Участники мероприятия узнали про многочисленные площадки, международные соглашения и отношения организации. Стоит отметить, что региональные отделения организации активно взаимодействуют между собой и с федеральным центром, что позволяет еще более эффективно помогать предпринимателям.

В рамках конференции действующие предприниматели рассказали о своих успешных кейсах и ноу-хау. Также на площадке прошли профессиональные мастер-классы для коммерсантов и работала площадка нетворкинга.

Подробно обсуждался инструментарий «Яндекс Маркета». Кроме того, предприниматели на конференции узнали о применении цифровых инструментов для оптимизации расхода и увеличения дохода в малом и среднем бизнесе, о чем рассказала Елена Лепехина.

О том, что такое социальное предпринимательство, рассказала Елена Нагорная председатель комитета по социальному предпринимательству ККО «ОПОРА РОССИИ»

Орлов Валентин, заместитель председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства, в своем выступлении рассказал о мерах поддержки начинающих и молодых предпринимателей, о мероприятиях, которые организует «ОПОРА РОССИИ», а также ответил на вопросы присутствующих.

Важной составляющей конференции стал нетворкинг, который провела бизнес-наставник, председатель комитета по масштабированию бизнеса ККО «Опора России» Виктория Кудрина.

В ходе мероприятия были также представлены новые члены комитета по PR, рекламе и работе со СМИ организации. Так, в комитет вошли Татьяна Щепотьева, Екатерина Волкова, Екатерина Балашова, Кирилл Каприлянц и Дарья Зябликова. Они принимали активное участие в подготовке и проведении конференции. В организационный комитет вошли Диана Привалова, Элеонора Глушкова, Елена Лепехина и Виктория Кудрина.

Соорганизатором конференции выступил ПАО «Промсвязьбанк». Партнером мероприятия стал «Яндекс». Снимал мероприятие фотограф комитета по PR, рекламе и работе со СМИ Николай Лысенко.

Благодарим за помощь всех, кто участвовал в организации мероприятия.

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