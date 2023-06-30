Солист ансамбля имени Гаскарова Фидан Хусаинов получил семь лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Уфимский районный суд сегодня вынес приговор четверым жителям Уфы за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, в их числе — главный солист республиканского ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Фидан Хусаинов. Он признан виновным по ст. 30 ч.3, ст.228.1 УК РФ и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала 14 лет строгого режима. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Фидана Хусаинова Айдар Хызыров. Его подзащитный признал вину в двух эпизодах попытки сбыта мефедрона.

Также за покушение на сбыт мефедрона и амфетамина осуждены трое учащихся вузов. Антону Колосницыну суд дал 10 лет строгого режима (гособвинение просило 16,5 лет), Камиль Мухаметов осужден на девять с половиной лет колонии строгого режима (прокуратура просила 15 с половиной лет), Динар Шарафутдинов получил четыре с половиной года в колонии строгого режима (прокуратура просила восемь лет).

Суд установил, что подсудимые покупали наркотики в интернет-магазине, затем с целью получения прибыли делали закладки, скидывали локации конечным покупателям.

В общей сложности следствие выявило около 40 человек, среди них есть перевозчики, оптовики, распространители наркотиков. В настоящее время уголовные дела, возбужденные в их отношении, рассматриваются в судах.

Влада Шипилова

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