Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 6,1% с начала года

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в мае составил 114,2%. По итогам пяти месяцев зафиксирован рост 6,1%, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: заместитель губернатора Егор Поляков Фото: заместитель губернатора Егор Поляков

В обработке рост составил 6,3%. Основной вклад в динамику внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса. По словам Егора Полякова, производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 1,8 раза, электрооборудования — в 1,6 раза, компьютеров — почти на четверть.

Замгубернатора также отметил признаки восстановления регионального автопрома: «Здесь относительно мая предыдущего года зафиксирован рост на 68,8%. В апреле он составил 30,7% относительно прошлого года».

Анастасия Еремина