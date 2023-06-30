Новый виток сотрудничества Hublot и Ришара Орлински

В рамках стартовавшего шесть лет назад альянса Hublot с французским гуру современного искусства Ришаром Орлински вышли четыре специальные модели, а уж количество референций (разные материалы корпусов, окраски циферблатов и пр.) в рамках коллаборации, наверное, приблизилось к сотне. Очередной виток партнерства ознаменован выпуском лимитированных, индивидуально пронумерованных Classic Fusion Chronograph Orlinski в титановых корпусах диаметром 41 мм, одинаково подходящим как мужчинам, так и девушкам. Благодаря прихотливому видению художника безель Hublot Classic Fusion приобрел 12-угольную форму с матовой обработкой отдельных поверхностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 9 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Часы могут снабжаться черным каучуковым ремешком (500 экземпляров) или титановым браслетом (250 экземпляров): разница в зависимости от материала составляет довольно внушительные €3,7 тыс. в пользу титана. Также безусловной новинкой является комплектация модели автоматическим механизмом хронографа с 30-минутным счетчиком в положении «9 часов» и малой секундной стрелкой в положении «3 часа».