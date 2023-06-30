Грозы и до +27°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается ветреная погода с дождями, а также грозы. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, температура воздуха достигнет максимальных отметок в +25..+27°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 1 июля столбик термометра окажется на отметке +14..+19°С, днем — +22..+27°С. В воскресенье, 2 июля, температура воздуха в ночные часы установится на уровне +13..+18°С, днем — +20..+25°С.

В понедельник, 3 июля, пройдут кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра ночью составит +11..+16°С, днем — +22..+27°С. К середине недели осадки маловероятны, температурный фон повысится.