Челябинская компания оштрафована за подкуп сотрудника завода в Беларуси

В Челябинске мировой судья оштрафовал ООО «Белур» на 500 тыс. руб. за подкуп должностного лица Могилевского завода лифтового машиностроения (Беларусь). Административное дело о нарушении юридическим лицом коррупционного правонарушения возбудила прокуратура Челябинской области, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что в 2019-2020 годах управляющий «Белура» незаконно передал должностному лицу «Могилевлифтмаша»деньги, материальные ценности, а также оказал услуги имущественного характера от имени и в интересах юрлица на общую сумму около 1 млн руб. За это челябинская компания получила скидку на лифты и приоритет в графике производства оборудования.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). Назначенный штраф нарушитель оплатил в полном объеме.

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