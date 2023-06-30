На мостах в Ярославле установят видеокамеры

В Ярославской области на объектах инфраструктуры будут установлены 219 видеокамер с распознаванием автомобильных номер и лиц. Поиск подрядчиков по двум государственным контрактам ведется через портал госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрьский мост в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Октябрьский мост в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно проектам контрактов, видеокамеры планируется установить на Октябрьском, Юбилейном и Толбухинском мостах, мосту через Которосль на Московском проспекте и на мосту, выходящем на Комсомольскую площадь. Также видеокамеры будут устанавливаться в аэропорту «Туношна», на автовокзале и в речном порту в Ярославле, речных пристанях Рыбинска, Тутаева, Углича и Мышкина.

Устанавливаемые видеокамеры должны распознавать автомобильные номера, в некоторых случаях и лица. Всего по двум муниципальным контрактам планируется установить 219 камер видеонаблюдения, начальная цена контрактов определена в 32,39 млн руб. Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Безопасный регион». Подрядчики должны провести установку камер до середины августа 2023 года.

Андрей Иванов