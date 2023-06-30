В Горячем Ключе возникли перебои с водоснабжением

Водоканал города-курорта Горячий Ключ подает воду в дома по графику, в некоторых случаях воду для жителей завозят цистернами, сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Андрей Прошунин. Дефицит воды сложился из-за летнего роста потребления и изношенности инженерий инфраструктуры Горячего Ключа.

Подвоз воды к домам возможен не везде, так как водовозная техника не может проехать по горным дорогам. В этом случае волонтеры носят воду в ведрах и канистрах. По данным вице-губернатора Андрея Прошунина, нормальный режим подачи воды может быть восстановлен не ранее августа. «Сейчас в штатном режиме работают 10 скважин, еще 4 находятся в нерабочем состоянии. Взамен уже начали бурить новые», – пояснил чиновник.

Анна Перова, Краснодар