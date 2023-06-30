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В Армавире установят зарядки для электротранспорта, работающие от солнечной энергии

В городе Армавире появятся первые в Краснодарском крае зарядные станции для электромобилей, работающие от энергии солнца, сообщает «Кубань 24».

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Две зарядки диаметром 7,5 м и 5 м через 40 дней установят перед зданием Армавирского велорикше-мобильного завода. Они спроектированы в виде велосипедных колес, оборудованных поворотным механизмом, вращающим эти устройства по направлению движения солнца. Можно будет зарядить электромобиль, электромотоцикл и электросамокат. Также здесь будет установлена и обычная зарядка на 12В.

Зарядки установят на средства предприятия в рамках проекта по оборудованию цехов аппаратурой, использующей солнечную энергетику.

Как отметил руководитель велорикше-мобильного завода, изобретатель Илья Безручкин, количество электротранспорта в Армавире растет, поэтому эта инициатива будет полезна для водителей.

Андрей Пугачев

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